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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
17 giugno 2026 | 19.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

02:15 Serie TV Un passo dal cielo 8: “La casa dei ricordi” (anziché serie TV Il Restauratore)

RAI 2

06:00 (anziché 06:10) Soap Ritorno a Las Sabinas: “Passioni occulte”

04:55 (anziché 05:05) Zio Gianni

05:05 Impazienti

05:15 Piloti

05:20 Soap Ritorno a Las Sabinas: “La decisione” (anziché Telefilm La grande vallata)

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

15:55 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:05 TG3 LIS

16:10 Rai Parlamento Telegiornale

16:15 Di là dal fiume e tra gli alberi

17:20 Il mondo con gli occhi di Overland

18:15 Geo Magazine

(Il programma Italian Genius, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

20:25 Tribù: Tartufai (anziché Tribù)

Riproduzione riservata
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Tag
domani rai variazioni programmi
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