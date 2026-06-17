Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:15 Serie TV Un passo dal cielo 8: “La casa dei ricordi” (anziché serie TV Il Restauratore)
RAI 2
06:00 (anziché 06:10) Soap Ritorno a Las Sabinas: “Passioni occulte”
04:55 (anziché 05:05) Zio Gianni
05:05 Impazienti
05:15 Piloti
05:20 Soap Ritorno a Las Sabinas: “La decisione” (anziché Telefilm La grande vallata)
RAI 3
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
15:55 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:05 TG3 LIS
16:10 Rai Parlamento Telegiornale
16:15 Di là dal fiume e tra gli alberi
17:20 Il mondo con gli occhi di Overland
18:15 Geo Magazine
(Il programma Italian Genius, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)
20:25 Tribù: Tartufai (anziché Tribù)