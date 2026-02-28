circle x black
Sanremo 2026, oggi la finale - Diretta

Il festival incorona il suo vincitore dopo il trionfo di Ditonellapiaga nella serata cover

Carlo Conti e Laura Pausini - Ipa/Fotogramma
Carlo Conti e Laura Pausini - Ipa/Fotogramma
28 febbraio 2026 | 09.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È arrivato il giorno della finale del festival di Sanremo 2026. Oggi, sabato 28 febbraio, al teatro Ariston si incorona il vincitore della kermesse musicale, l'ultima condotta da Carlo Conti. Dopo la serata cover che ha visto il trionfo di Ditonellapiaga e TonyPitony, si riparte con la gara e con i singoli che saranno nuovamente cantati dai 30 artisti. Tutte le news sulla finalissima di Sanremo.

Nella serata cover, dietro il due vincente Ditonellapiaga-TonyPitony, si sono piazzati al secondo posto in classifica Sayf con Alex Britti e Mario Biondi e al terzo Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma.

