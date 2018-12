Inter e Napoli fuori dalla Champions

(Foto Afp)

Serata da dimenticare per l'Inter. I nerazzurri pareggiano 1-1 in casa con il Psv Eindhoven e vengono eliminati dalla Champions League. A San Siro Icardi risponde a Lozano ma il pareggio non basta ai nerazzurri nella lotta al secondo posto del girone in virtù dell'1-1 del Tottenham a Barcellona. La squadra di Spalletti chiude così al terzo posto e finisce in Europa League.

Non è andata meglio al Napoli che, battuto 1-0 dal Liverpool ad Anfield, allo stesso modo è fuori dalla Champions League. Gli inglesi si impongono grazie ad un gol di Momo Salah al 34' e salgono a 9 punti come il Napoli ma arrivano secondi per la migliore differenza reti. Al primo posto chiude il Psg che supera la Stella Rossa 3-1.