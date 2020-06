Napoli, Gattuso a colloquio con De Laurentiis

Foto AFP

Gennaro Gattuso è arrivato a Napoli per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina dei partenopei dopo l'esonero di Carlo Ancelotti. E' l'ex centrocampista campione del mondo nel 2006 il tecnico individuato dal presidente Aurelio De Laurentiis per rilanciare il Napoli in campionato e proseguire il cammino in Champions League. Dopo essere atterrato all'aeroporto di Capodichino l'allenatore si è diretto a Castelvolturno. Gattuso è stato preceduto dal presidente che in mattinata si era recato al centro sportivo della squadra. Dopo l'incontro con De Laurentiis, l’amministratore delegato del club, Andrea Chiavelli e il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, Gattuso dirigerà il suo primo allenamento napoletano e nel pomeriggio verrà presentato alla stampa.