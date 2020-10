Juventus non cambia programma: in campo per rifinitura

Afp

Nonostante il Napoli sia rimasto in Campania dopo lo stop della Asl territoriale alla partenza per Torino, dove stasera è in programma il big match della terza giornata contro la Juventus, a causa delle positività al Covid dei giocatori Zielinski ed Elmas, i bianconeri questa mattina sono scesi regolarmente in campo per la rifinitura e si sono sottoposti a un nuovo giro di tamponi, come da protocollo sanitario. Ieri sera il club aveva precisato che la Juventus sarà regolarmente presente allo Stadium e che non ci sono cambi di programma.