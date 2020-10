Covid, primo caso in Nazionale: positivo El Shaarawy

(Fotogramma)

L'attaccante azzurro Stephan El Shaarawy è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato il medico della nazionale, Andrea Ferretti, alla vigilia della partita con l'Olanda. Il giocatore ha effettuato il tampone ed è risultato a bassa carica, e potrebbe anche essere un falso positivo.

Dopo il tampone positivo di El Shaarawy la Nazionale di Roberto Mancini si allenerà a Bergamo, in forma individuale. Come da protocollo tutto il gruppo squadra è stato nuovamente testato. Il giocatore ha effettuato un test sierologico che è risultato negativo. "L’allenamento sarà svolto secondo protocollo con distanziamento. Non sarà una tradizionale rifinitura", ha spiegato il professore Andrea Ferretti, responsabile medico della Nazionale italiana, in conferenza stampa.