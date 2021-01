Genoa-Bologna 2-0, Zajc e Destro affondano gli emiliani

(Fotogramma/Ipa)

Terza vittoria stagionale (dopo Crotone e Spezia) per il Genoa che a Marassi supera 2-0 il Bologna nell'anticipo della 17esima giornata del campionato di Serie A portando a casa un importante successo per il morale e la classifica. La squadra di Ballardini passa in vantaggio al 43' grazie a un affondo sulla fascia destra di Shomurodov che mette al centro per l'accorrente Zajc che beffa con un tiro rasoterra Da Costa in uscita.

Al 9' della ripresa Eyango va in pressing su Schouten che perde palla, la sfera arriva sui piedi di Destro il quale, a tu per tu con il portiere avversario, insacca sul palo lontano il 2-0. La classifica vede la formazione ligure salire a 14 punti, 3 in meno del Bologna.