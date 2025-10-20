A Yildiz premio Eccellenza del Mediterraneo: "Daremo battaglia in campionato e Champions"

L’attaccante della Juventus e della Nazionale turca Kenan Yıldız ha ricevuto oggi a Roma il premio Internazionale “Eccellenza del Mediterraneo” 2025, conosciuto come “l’Oscar del Mediterraneo”, perché Il giocatore bianconero “rappresenta una delle più belle promesse del calcio europeo, ma anche molto di più: è un simbolo di talento giovane che unisce culture, storie e sogni tra le sponde del Mediterraneo”, la motivazione del premio. “Per la sua eccellenza sportiva, il suo spirito positivo e il contributo a un’idea di sport che promuove inclusione, dialogo e identità mediterranea, il Comitato Organizzativo gli ha conferito il Premio.

"Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno conferito questo premio. È sicuramente un grande onore per me. Mi dispiace di non poterlo ricevere di persona ed essere lì con voi. Sapete tra due giorni abbiamo una partita molto importante contro il Real Madrid in Champions League. Per questo ho voluto rivolgermi a voi con questo videomessaggio e condividere con voi le mie emozioni”, le parole del giovane attaccante. “Giocare per la Juventus e indossare la maglia numero 10, seguendo le orme della mia leggenda Alessandro Del Piero, è una grande responsabilità. Sto facendo del mio meglio per rappresentarla al meglio e dare sempre il massimo. Un ringraziamento speciale va anche ai miei compagni di squadra e all'allenatore, perché non lo vedo solo come il risultato di uno sforzo individuale. È un impegno collettivo, perché lottiamo insieme in campo. Sono assolutamente convinto che daremo battaglia sia in Serie A che in Champions League in questa stagione”, ha aggiunto il numero 10 della Juventus.

“Nato in Germania da una famiglia turca, cresciuto nel cuore dell’Europa calcistica, oggi brilla con la maglia della Juventus e della Nazionale turca, dove si è affermato in poco tempo per le sue qualità tecniche, la visione di gioco e una personalità sorprendente per la sua giovane età. Ma ciò che rende Kenan speciale non è solo il talento: è la sua umiltà, la sua educazione, il rispetto per le sue radici e la determinazione con cui si impegna ogni giorno per migliorarsi. Dentro e fuori dal campo, è un esempio positivo per le nuove generazioni. Con la maglia numero 10, Kenan porta con sé un’eredità importante, che onora con maturità e spirito di squadra. La sua storia racconta di come il calcio possa essere un ponte tra culture, un linguaggio che unisce, ispira e apre orizzonti. Un giovane campione che parla al cuore di tanti ragazzi e ragazze, dimostrando che con passione, disciplina e rispetto si può arrivare lontano, senza mai dimenticare da dove si viene”, prosegue la motivazione.

Yildiz inoltre si sente “come nazionale turco, un ambasciatore nel Mediterraneo e cerco sempre di essere un atleta di esempio, soprattutto per i giovani, lavorando sodo. Ogni volta che scendo in campo con la maglia della Nazionale, provo una grande emozione e un forte senso di responsabilità. La visione del nostro allenatore, Vincenzo Mantella, e la fiducia nei giovani giocatori forniscono ulteriore motivazione a me e ai miei compagni. Il mio sogno è partecipare al Mondiale del prossimo anno e rappresentare la Turchia. Cercherò sempre di alzare l'asticella delle mie prestazioni personali e il mio obiettivo principale sarà quello di dare un contributo significativo sia alla Juventus che alla Nazionale turca nei loro prossimi impegni. Grazie per il vostro supporto e per il riconoscimento del mio instancabile impegno verso l'eccellenza", ha concluso il giocatore della Juventus.