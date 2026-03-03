Coppa Italia, Lazio – Atalanta: ultima chiamata per l’Europa per i biancocelesti

. Un Olimpico deserto si appresta ad ospitare la seconda semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, con la squadra di Sarri che si gioca l’ultima chance di tornare in Europa e salvare una stagione disastrosa. Davanti, la squadra di Palladino, che ha perso solo una delle ultime nove in Serie A all’Olimpico, imponendosi per 2 a 0 anche nella sfida più recente di due settimane fa, ma in Coppa Italia non ha mai vinto contro i biancocelesti. La prima volta potrebbe arrivare proprio in questa occasione e i nerazzurri potrebbero prendersi la rivincita della finale persa nel 2019 contro la Lazio, allora guidata da Simone Inzaghi, eliminandola: la vittoria dell’Atalanta è infatti a 2,25, si sale a 3,50 per il successo dei biancocelesti, il pareggio vale 3,20. La squadra di Palladino comanda anche nelle quote per la conquista della finale, a 1,44 contro il 2,60 dei capitolini. La squadra di Sarri non segna da tre partite e l’Atalanta arriva da due clean sheet nelle ultime due contro la Lazio: l’ipotesi di tre partite di fila senza subire gol contro i biancocelesti è a 3,75, mentre l’eventualità che entrambe segnino è a 1,80, con l’Under 2,50 a 1,75 che prevale sull’Over, a 1,95.

Sarri è come sempre alle prese con problemi di formazione, ma si affida al talismano Noslin: quattro degli ultimi cinque gol realizzati in Coppa Italia dalla Lazio sono stati messi a segno dall’olandese, che ha realizzato anche l’ultimo nel pareggio per 1-1 contro il Bologna nei quarti di finale della competizione, la sua rete è a 4,00. Occhio al gol dell’ex, Daniele Maldini, ancora in dubbio ma candidato a 4,50 per finire sul tabellino marcatori. Palladino deve rinunciare a Raspadori e De Ketelaere ma ha alternative di livello, come Krstovic, a 2,25, o Scamacca, a 2,40. Attenzione anche a Zalewski, in rete nel match di campionato, proposto marcatore a 4,00.