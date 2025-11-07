ESN debutta in Italia, il leader tedesco della nutrizione sportiva sbarca a Milano

ESN – Elite Sports Nutrition, marchio tedesco di riferimento nel settore dell’integrazione sportiva, è arrivato in Italia e ha scelto la Gold’s Gym Milano Palmanova per il suo debutto nazionale.

L’evento, che ha riunito atleti, professionisti del fitness e media di settore, ha segnato l’ingresso del brand nel cuore del panorama sportivo italiano, portando una nuova visione della performance basata su scienza, qualità e community.

Fondata nel 2007 da un gruppo di atleti della scena tedesca del bodybuilding e del fitness, ESN nasce con l’obiettivo di rendere accessibili integratori di alta qualità, unendo ricerca scientifica e passione per lo sport. Il marchio è oggi uno dei player più dinamici in Europa, in un mercato – quello della nutrizione sportiva – in costante crescita, trainato da un approccio sempre più consapevole al benessere e alla performance.

Tutti i prodotti ESN sono sviluppati e realizzati interamente in Germania, con un controllo diretto su ogni fase del processo: dalla ricerca scientifica alla formulazione finale. Durante l’evento milanese, gli ospiti hanno potuto conoscere da vicino la filosofia ‘from athletes, for athletes’, testando alcuni dei prodotti più iconici della gamma: Designer Whey Protein, proteina da siero di latte bestseller in Germania, Isoclear Whey Protein Isolate, l’innovativa limonata proteica senza zuccheri, grassi e lattosio. E le Designer Protein Bars, barrette ad alto contenuto proteico e gusto naturale.

Il marchio entra ufficialmente nel mercato italiano grazie a una partnership esclusiva con il gruppo RSG, che riunisce i brand McFIT, John Reed e Gold’s Gym, portando i prodotti ESN direttamente negli spazi dove si allena e si incontra la community del fitness.

Protagonisti della giornata anche gli ambassador del brand, simboli di autenticità e determinazione. Tra loro, Johny Muenster, atleta tedesco di functional training e volto storico della community ESN, e – in collegamento – Giulia Calcaterra, ex ginnasta e oggi trainer e atleta di endurance, insieme a Camilla Massa, campionessa del mondo di Hybrid (categoria Pro 35-39).

“Lo sport per me è equilibrio: tra forza, concentrazione e ascolto del proprio corpo. L’alimentazione è una parte essenziale di questo equilibrio, perché da ciò che mangiamo nasce la nostra energia. In ESN ho trovato un approccio trasparente e concreto, pensato per chi vive di sport ogni giorno”, ha raccontato Giulia Calcaterra.

“Le gare Hybrid mettono alla prova ogni singolo muscolo. Servono costanza e prodotti che ti sostengano davvero: in ESN ho trovato performance, fiducia e attenzione al percorso dell’atleta”, ha aggiunto Camilla Massa.