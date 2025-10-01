Fantacalcio, 5 giocatori in un ottimo stato di forma

Ci sono i giocatori in cerca di riscatto, ci sono i possibili flop e poi ci sono loro: i giocatori che sono in un periodo di forma molto positivo e che proprio adesso non possono essere tenuti fuori.

Ecco dunque cinque giocatori in gran forma al Fantacalcio. Chi di loro avete in rosa?

BERARDI - Mimmo is back e ha tanta fame. Secondo assist di fila dopo quello con l'Inter, pericolo costante e centro di gravità permanente del Sassuolo.

SVILAR - La Roma ha la miglior difesa d'Europa grazie anche a lui. Che col Verona si esalta e si prende un 7 in pagella oltre al clean sheet. Ingiocabile.

SAELEMAEKERS - Dopo l'assist da ex col Bologna e la partitona di Udine, ora ecco anche il primo +3 pesantissimo col Napoli. Sta troppo bene e non ha concorrenza.

BASCHIROTTO - Si conferma ritrovato difensore goleador: dopo il Milan, punisce anche il Como e preserva la clamorosa imbattibilità della Cremonese.

SULEMANA - Messaggio forte e chiaro lanciato ancora a Lookman: il +4 di Torino non era un caso isolato, prestazione super e golasso anche in casa della Juventus (con allegato 7.5).

Fantacalcio.it per Adnkronos