Fantacalcio, 5 giocatori in un ottimo stato di forma

Fantallenatori, occhio al trend positivo

01 ottobre 2025 | 18.56
Ci sono i giocatori in cerca di riscatto, ci sono i possibili flop e poi ci sono loro: i giocatori che sono in un periodo di forma molto positivo e che proprio adesso non possono essere tenuti fuori.

Ecco dunque cinque giocatori in gran forma al Fantacalcio. Chi di loro avete in rosa?

BERARDI - Mimmo is back e ha tanta fame. Secondo assist di fila dopo quello con l'Inter, pericolo costante e centro di gravità permanente del Sassuolo.

 

SVILAR - La Roma ha la miglior difesa d'Europa grazie anche a lui. Che col Verona si esalta e si prende un 7 in pagella oltre al clean sheet. Ingiocabile.

 

SAELEMAEKERS - Dopo l'assist da ex col Bologna e la partitona di Udine, ora ecco anche il primo +3 pesantissimo col Napoli. Sta troppo bene e non ha concorrenza.

 

BASCHIROTTO - Si conferma ritrovato difensore goleador: dopo il Milan, punisce anche il Como e preserva la clamorosa imbattibilità della Cremonese.

 

SULEMANA - Messaggio forte e chiaro lanciato ancora a Lookman: il +4 di Torino non era un caso isolato, prestazione super e golasso anche in casa della Juventus (con allegato 7.5). 

 

