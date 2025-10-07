circle x black
Napoli, infortunio per Lobotka

Stop anche per Politano, Conte in emergenza

Stanislav Lobotka - (Ipa/Fotogramma)
07 ottobre 2025 | 15.42
La vittoria contro il Genoa ha portato anche brutte notizie al Napoli ed Antonio Conte. In particolare sul fronte infortuni: durante il match contro la squadra di Vieira, si sono fermati per infortunio Lobotka e Politano

Lobotka, in ritiro con la nazionale slovacca, ha rimediato una lesione muscolare che dovrebbe costringerlo a stare fermo per circa un mese, dunque fino alla sosta di novembre.  In attesa di conferme ufficiali, qualora venisse confermato lo stop di un mese, sarà Gilmour a prendere il posto di Lobotka nei prossimi impegni ufficiali sia in campionato che in Champions. Il centrocampista scozzese ha già timbrato il cartellino in stagione contro il Pisa.

C'è ancora da attendere, invece, per conoscere le condizioni di Matteo Politano, costretto a rinunciare alla chiamata di Gattuso in Nazionale al pari del portiere serbo Milinkovic-Savic.

Da valutare durante questa sosta anche le condizioni dei due difensori Rrahmani e Buongiorno. 

Per questi ultimi due, infatti, lo stop va avanti già da qualche tempo e proprio durante la sosta si cercherà di comprendere quante siano le possibilità di rivederli in campo nel breve termine.

Fantacalcio.it per Adnkronos

