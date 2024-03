Stagione finita per Kaba, infortunio al ginocchio per Ilic e ansia Kristensen

Ilic, lesione al collaterale mediale del ginocchio sinistro

Brutte notizie per il Torino che perde Ivan Ilic per infortunio. Finito KO nel match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, è stato sottoposto questa mattina ad esami strumentali hanno evidenziato una lesione del collaterale mediale del ginocchio sinistro.

A rendere nota la notizia è il Torino attraverso un comunicato ufficiale diramato sui propri canali.

I tempi di recupero per rivederlo non in campo non dovrebbero essere brevi: per lui si prospettano circa un paio di mesi di stop. Si rivedrà in campo solamente verso la fine del campionato. Di seguito il comunicato del Torino.

Lesione del crociato per Kaba: stagione finita

Guai in arrivo per il Lecce di Roberto D'Aversa che perde Mohamed Kaba. Il giocatore del club salentino ha rimediato un infortunio piuttosto grave al ginocchio sinistro che non gli permetterà di concludere la stagione in corso.

Per lui si tratta di una lesione del legamento crociato anteriore che ora dovrà essere trattato con la massima cautela. Per questo motivo lo stop, come sempre in questi casi, sarà piuttosto lungo. Si rivedrà in campo solamente nella prossima stagione.

Roma, ansia Kristensen

Roma e fantallenatori sono col fiato sospeso in attesa di comprendere le effettive condizioni di salute di Rasmus Kristensen. Il giocatore giallorosso è uscito infortunato dal match contro il Monza dopo appena ventisette minuti di gioco: l'ex Leeds è finito a terra dolorante dopo un contrasto di gioco che non gli ha permesso di concludere il match.

Una prima diagnosi ha evidenziato un problema muscolare al flessore sinistro, ma è nella giornata di oggi che si saprà qualcosina in più circa il suo effettivo quadro clinico.

Kristensen si sottoporrà ad esami clinici approfonditi che stabiliranno l'entità dell'infortunio ed i tempi di recupero. La preoccupazione di De Rossi e dei fantallenatori che hanno il giocatore in rosa è che possa esserci una lesione muscolare.

Fantacalcio.it per Adnkronos