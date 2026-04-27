circle x black
Cerca nel sito
 

Inchiesta arbitri, La Russa: "Ho parlato con Marotta, è tranquillo e lo sono pure io"

Il presidente del Senato, grande tifoso dell'Inter, all'Adnkronos: "Restiamo concentrati sullo scudetto, quando vinciamo dà fastidio..."

Ignazio La Russa - Fotogramma/IPA
Ignazio La Russa - Fotogramma/IPA
27 aprile 2026 | 13.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho parlato con Marotta mi è sembrato sereno e convinto, quindi anche io sono sereno e convinto...". Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tifoso dell'Inter e presidente dell'Inter Club Parlamento, interpellato dall'AdnKronos, fa sapere di aver appena parlato con il presidente del club nerazzurro Beppe Marotta, dopo la tempesta per l'inchiesta arbitri sul Var (con l'indagine in corso della Procura di Milano. "Ma poi di cosa parliamo. Dicono che ci hanno dato un arbitro amico e con quello abbiamo perso 3 a 0...".

CTA

La Russa aggiunge: "Piuttosto restiamo concentrati sullo scudetto, perché mi pare che quando vinciamo a qualcuno dà fastidio...".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inchiesta arbitri Ignazio La Russa La Russa Inter inchiesta arbitri Inter
Vedi anche
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza