Gli azzurri di Pozzecco tornano in campo dopo la vittoria in rimonta contro la Spagna
Torna in campo l'Italia agli Europei di basket 2025. Gli azzurri allenati da Gian Marco Pozzecco sfidano oggi, giovedì 4 settembre, Cipro - in diretta tv, anche in chiaro, e in streaming - nella quarta partita del girone C di Eurobasket.
L'Italia è reduce dalla convincente vittoria in rimonta nell'ultima partita giocata contro la Spagna, trascinati da un Diouf formato Nba, che ha permesso agli azzurri di volare al primo posto del girone a pari merito con la Grecia di Giannis Antetokounmpo, che aveva battuto proprio Melli e compagni nella gara inaugurale della spedizione continentale, a quota 7 punti. Le altre due vittorie azzurre sono quindi arrivate contro Georgia e Bosnia.
La sfida tra Italia e Cipro è in programma oggi, giovedì 4 settembre, alle ore 17.15. La partita sarà visibile in chiaro in diretta televisiva e in chiaro su Rai 2, ma anche su SkySport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), e in streaming su Dazn, sull'app Sky Go e NOW.