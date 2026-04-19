La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 19 aprile, i bianconeri ospitano il Bologna allo Stadium nel posticipo della 33esima giornata di campionato. La squadra di Spalletti, reduce dal successo nel big match contro l'Atalanta, è chiamata a blinadare il quarto posto dopo il passo falso del Como (al momento a -2). I rossoblù dovranno invece riscattare l'eliminazione in Europa League contro l'Aston Villa. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Juve-Bologna, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Juve-Bologna, in campo stasera alle 20:45:

JUVENTUS (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Boga. All. Spalletti

BOLOGNA (4-3-3) Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Italiano

Juve-Bologna, dove vederla

Juve-Bologna sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.