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Juventus, ufficiale Lucumì e Vicario a un passo

Il colombiano firma fino al 2030, trovato l'accordo con il Tottenham per il portiere

Jhon Lucumì e Guglielmo Vicario - Ipa/Fotogramma
Jhon Lucumì e Guglielmo Vicario - Ipa/Fotogramma
17 agosto 2026 | 13.14
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Ora è ufficiale: Jhon Lucumì è un nuovo giocatore della Juventus. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito. "Un nuovo arrivo in casa bianconera va ad arricchire la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti: Jhon Lucumi diventa ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus e firma un accordo che lo legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2030". Oltre ad aver concluso per il difensore colombiano la Juventus è anche a un passo dal prendere il portiere titolare. Secondo quanto riporta Sky Sport, i bianconeri hanno trovato l'accordo con il Tottenham per Gugliemo Vicario. Operazione che si formalizzerà con un prestito con diritto di riscatto (senza obbligo) fissato a 10 milioni. Il giocatore arriverà oggi pomeriggio a Torino. Trattativa che si è chiusa dopo i contatti continui delle ultime ore, con l'agente di Vicario che è da giorni nel capoluogo piemontese per parlare con la Juve.

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calcio juventus vicario lucumì
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