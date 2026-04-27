circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, Lukaku risponde a Conte: il messaggio che alimenta polemiche

Il centravanti belga ha replicato alle dure parole del suo allenatore

Romelu Lukaku - Ipa/Fotogramma
Romelu Lukaku - Ipa/Fotogramma
27 aprile 2026 | 12.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Romelu Lukaku risponde ad Antonio Conte. Il centravanti del Napoli ha incassato le parole del suo allenatore, che si era detto deluso dal comportanto dell'attaccante belga, rimasto in Belgio per curarsi dopo l'ultimo infortunio. La risposta, enigmatica ma facilmente interpretabile, è arrivata dal profilo Instagram di Lukaku: "Proteggere la tua pace non è egoista, ma necessario", ha scritto in una storia.

CTA

Una replica diretta (e nemmeno troppo velata), alle parole di Conte. "Non ho avuto modo di parlare con lui, so che lo ha fatto un nostro dirigente", aveva rivelato l'allenatore del Napoli dopo la vittoria contro la Cremonese ai microfoni di Dazn, commentando la visita di Lukaku dei giorni scorsi dopo le polemiche.

"Il mio ufficio era lì, ma nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto tanto, perché mi sarei aspettato comunque un saluto o un messaggio", aveva spiegato l'allenatore del Napoli, "in queste situazioni si cerca di capire tutti, l’allenatore deve farlo, anche se nessuno si sforza di capire l’allenatore".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
conte conte lukaku lukaku caso lukaku napoli napoli lukaku
Vedi anche
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza