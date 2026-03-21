Tadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo. Oggi, sabato 21 marzo, il ciclista sloveno ha conquistato la 117esima edizione della corsa, la prima Classica Monumento della stagione di 298 chilometri con partenza da Pavia e arrivo nella città dei fiori. Per Pogacar è la prima vittoria nella Classicissima di Primavera e della sua 11esima 'monumento'.

Il campione sloveno dell'Uae Team Emirates-XRG, caduto dopo Imperia a circa 33 chilometri dalla conclusione e subito rientrato in gruppo, si è imposto in una volata a due sul britannico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) e succede nell'albo d'oro al belga Mathieu Van der Poe, vittorioso nel 2023 e 2025. Terzo posto per un altro belga, Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike).

Buona prestazione anche per gli italiani con tre azzurri nella top 10: sesto posto Andrea Vendrame, nono Matteo Trentin e decimo Edoardo Zambanini.