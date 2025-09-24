circle x black
Press Padel Tour 2025 al via, giornalismo e volti noti incontrano lo sport

Madrina dell'evento Carolina Orsi, la numero uno italiana nel ranking mondiale

24 settembre 2025 | 21.01
Redazione Adnkronos
Ha preso il via il Press Padel Tour 2025 con l’edizione autunnale del torneo, la quarta, che unisce giornalisti, addetti alla comunicazione, media ed entertainment per una sfida all’insegna di sport, passione e fair play. Diversi anche gli ex calciatori da Dario Marcolin a Nando Orsi e Gimmy Maini. Dopo la bellissima serata di presentazione con madrina dell'evento Carolina Orsi, la numero uno italiana nel ranking mondiale di padel, che si è esibita in una fantastica partita esibizione, ha preso il via la prima giornata che si è aperta con il debutto del tabellone femminile, per poi far alzare il sipario anche sul tabellone maschile con una sfida che resterà impressa nella storia del torneo.

Nel Girone Galan si sono affrontati Francesco Arca ed Emanuele Propizio, nuovissima coppia della sezione entertainment del torneo contro Paolo Bozzacchi e Gianluca Semprini, i campioni in carica, che alla fine al terzo set si sono portati a casa il match 6-7 (4-6), 6-3, 6-1. Al di là del punteggio è stata una vetrina spettacolare per il torneo: intensità altissima, qualità tecnica sopra la media e un equilibrio che ha reso incerta la partita fino alla fine. Tanto che, per la prima volta in assoluto, i “migliori in campo” non possono che essere tutti e quattro i protagonisti.

