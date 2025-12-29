circle x black
Roma-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I giallorossi ospitano il Grifone nella 17esima giornata di Serie A

Gasperini e Soulé - Ipa/Fotogramma
Gasperini e Soulé - Ipa/Fotogramma
29 dicembre 2025 | 06.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma scende in campo in Serie A. I giallorossi ospitano oggi, lunedì 29 dicembre, il Genoa del grande ex Daniele De Rossi - in diretta tv e streaming - nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini vuole rialzarsi dopo la sconfitta per 2-1 rimediata a Torino contro la Juventus, mentre il Grifone è stato battuto in casa dall'Atalanta 1-0.

Roma-Genoa, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma e Genoa è in programma oggi, lunedì 29 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Dybala; Baldanzi. All. Gasperini

Genoa (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Roma-Genoa, dove vederla in tv

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn.

