Scherma, firmato accordo quadro tra Fis e Università di Roma Tor Vergata

È stato firmato questa mattina un accordo quadro tra l’Università di Roma Tor Vergata e la Federazione Italiana Scherma: il magnifico rettore professor Nathan Levialdi Ghiron e il presidente Fis professor Luigi Mazzone hanno siglato una importante collaborazione all’insegna della ricerca, didattica, formazione. I due enti infatti – si legge nell’accordo - si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi ruoli e compiti istituzionali, al fine di promuovere e sviluppare progetti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento.Utilizzando in particolar modo le rispettive strutture e risorse, mezzi e personale atti a garantire l’attuazione di progetti e iniziative.

L’Università di Roma Tor Vergata è il primo campus universitario in Italia: 600 ettari sui quali insistono, non solo aule e laboratori, ma anche enti pubblici e privati che animano la vita di Ateneo e contribuiscono allo sviluppo di ricerca e innovazione di alto livello. In stretta collaborazione con diverse Federazioni Sportive Nazionali del Coni, si stanno sviluppando importanti progetti per la realizzazione di strutture dedicate a varie discipline.

“Sugelliamo oggi un primo atto concreto nell’unione del mondo della cultura e il mondo della scherma: l’accordo rientra nella collaborazione istituzionale cercata e favorita dall’Università di Roma Tor Vergata con il mondo dello sport e in questo caso con la prestigiosa Federazione Italiana Scherma”, ha affermato il rettore Nathan Levialdi Ghiron, che prosegue “Questo forte legame con il mondo sportivo nel corso degli anni ha permesso a Roma Tor Vergata di acquisire un qualificato expertise nel settore, anche grazie alla istituzione del Corso di Laurea in Scienze Motorie”. “L’Ateneo considera fondanti i valori trasmessi attraverso una sana e corretta attività motoria - ha concluso il professor Levialdi Ghiron - e si impegna in questo senso alla promozione di attività di ricerca e formazione nei settori della salute e del benessere, ma anche nel turismo e nel tempo libero e nel campo dell’espressività e della creatività corporea e artistica”.

Il presidente della Federazione Italiana Scherma professor Luigi Mazzone, ricordando come la Fis sia la più medagliata tra le federazioni nazionali, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “È un vero onore, e soprattutto una grande emozione, sottoscrivere questo accordo quadro che unisce la Federazione Italiana Scherma all’Ateneo di Roma Tor Vergata. Sotto il profilo istituzionale si tratta di un’intesa strategica, che si fonda su una comune visione che valorizza il binomio virtuoso tra sport e cultura. Una sinergia di eccellenze, rispettivamente sul piano agonistico e accademico, che dà lustro all’Italia e che si propone, nella condivisione di questo percorso, il raggiungimento di obiettivi concreti e sempre più ambiziosi”.

“Professionalmente e personalmente, non posso negarlo, sono orgoglioso di vedere oggi unite due famiglie che sono parti integranti e irrinunciabili della mia vita – conclude Mazzone, che è professore ordinario e direttore della Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile a Roma Tor Vergata e attualmente direttore del Dipartimento di Inclusione Sociale del CONI - “Ai vertici dell’Ateneo e al mio Consiglio federale va il ringraziamento per aver creduto in questo progetto che sarà valore aggiunto tanto per Tor Vergata quanto per la scherma italiana”.