L'ex tennista statunitense ha parlato della rivalità tra l'azzurro e lo spagnolo

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono amici? Nonostante i due tennisti abbiano più volte affermato di avere un ottimo rapporto fuori dal campo, c'è qualcuno ha qualche dubbio possa trattarsi di un'amicizia genuina. Jack Sock, ex tennista statunitense protagonista sia in singolare che nel doppio, ha spiegato come, secondo lui, la rivalità influisca anche sul loro rapporto.

Sock, ospite del podcast Nothing Major, ha detto che tifosi e appassionati di tennis sperano in un'amicizia come quella che c'è tra Federer e Nadal, rivali per anni in campo e rimasti grandi amici dopo il ritiro. "Il fatto che si stringano la mano non significa che siano migliori amici", ha detto Sock.

"Magari Sinner e Alcaraz lo potranno diventare con gli anni e quando questa rivalità passerà, ma al momento io credo che sia tutto ingigantito. Sono penso proprio che siano amici, mi sembra che si tratti di una narrazione esagerata”, ha concluso.