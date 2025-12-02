circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner e il rapporto con Alcaraz, Sock: "Non sono amici, è tutto ingigantito"

L'ex tennista statunitense ha parlato della rivalità tra l'azzurro e lo spagnolo

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
02 dicembre 2025 | 16.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono amici? Nonostante i due tennisti abbiano più volte affermato di avere un ottimo rapporto fuori dal campo, c'è qualcuno ha qualche dubbio possa trattarsi di un'amicizia genuina. Jack Sock, ex tennista statunitense protagonista sia in singolare che nel doppio, ha spiegato come, secondo lui, la rivalità influisca anche sul loro rapporto.

Sock, ospite del podcast Nothing Major, ha detto che tifosi e appassionati di tennis sperano in un'amicizia come quella che c'è tra Federer e Nadal, rivali per anni in campo e rimasti grandi amici dopo il ritiro. "Il fatto che si stringano la mano non significa che siano migliori amici", ha detto Sock.

"Magari Sinner e Alcaraz lo potranno diventare con gli anni e quando questa rivalità passerà, ma al momento io credo che sia tutto ingigantito. Sono penso proprio che siano amici, mi sembra che si tratti di una narrazione esagerata”, ha concluso.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner alcaraz sinner alcaraz sinner alcaraz amici rapporto sinner alcaraz
Vedi anche
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza