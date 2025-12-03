Jannik Sinner si rilassa a Dubai con Flavio Briatore. L'imprenditore, sul proprio profilo Instagram, pubblica le foto della serata al Billionaire. Il numero 2 del tennis mondiale posa accanto a Briatore e a Fernando Alonso, pilota spagnolo della Aston Martin che si appresta a chiudere il Mondiale di Formula 1 con il Gp di Abu Dhabi in programma domenica. Sinner sta lavorando per prepararsi alla stagione 2026 che inizia tra poche settimane. Il 24enne altoatesino, che ha chiuso il suo 2025 con il trionfo alle Atp Finals, ail prossimo anno ripartirà con la difesa del secondo titolo consecutivo conquistato agli Australian Open.