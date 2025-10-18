circle x black
Sinner, il tabellone di Vienna: debutto con Altmaier, finale con Zverev o Musetti

Il tennista azzurro giocherà l'Atp 500 austriaco

18 ottobre 2025 | 14.55
Jannik Sinner tornerà in campo a Vienna. A poche ore dalla finale del Six Kings Slam, con l'azzurro che sfiderà Carlos Alcaraz nell'ultimo atto del ricchissimo torneo esibizione di Riad, il numero due del mondo ha scoperto il tabellone che lo attende nell'Atp 500 austriaco, in programma dal 20 al 26 ottobre. Oggi, sabato 18 ottobre, è andato infatti in scena il sorteggio: Sinner debutterà al primo turno con il tedesco Daniel Altmaier, numero 51 del mondo, appena affrontato, e battuto, nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai.

Gli ottavi potrebbero riservare per Sinner il derby italiano con Flavio Cobolli, atteso al debutto dalla sfida con il ceco Tomas Machac, mentre ai quarti potrebbe trovare il kazako Alexander Bublik, lo statunitense Alex Michelsen o l'argentino Francisco Cerundolo.

I veri pericoli arrivano in semifinale con il possibile incrocio con l'australiano Alex De Minaur, numero sette del mondo e a caccia di punti preziosi per le Finals, o con il russo Andrej Rublev. Soltanto in finale invece la sfida con il numero tre del ranking Atp Alexander Zverev o con Lorenzo Musetti, anche lui in corsa nella Race per Torino. L'azzurro debutterà con il greco Stefanos Tsitsipas, mentre Matteo Berrettini esordirà con l'australiano Alexei Poporyn e Luciano Darderi con l'americano Brandon Nakashima.

