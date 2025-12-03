circle x black
Cerca nel sito
 

Vela d'epoca, dal 15 al 17 maggio il Classic Boat Show al Marina di Genova

Vela d'epoca, dal 15 al 17 maggio il Classic Boat Show al Marina di Genova
03 dicembre 2025 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Tre giorni per immergersi nel fascino intramontabile della marineria tradizionale, ammirando da vicino alcune tra le più belle imbarcazioni che hanno segnato la storia della nautica da diporto e incontrando armatori, appassionati e professionisti del settore. Dal 15 al 17 maggio 2026 il porto turistico internazionale Marina Genova (www.marinagenova.it), a Genova Sestri Ponente accanto all’Aeroporto C. Colombo, ospiterà la quarta edizione del Classic Boat Show, imperdibile appuntamento per chi desidera avvicinarsi al mondo delle barche d’epoca e classiche e condividere iniziative legate alla cultura e alla tradizione navale. Per agevolare l’arrivo delle imbarcazioni all’ormeggio, sia a vela che a motore fino a 40 metri di lunghezza, privati e aziende potranno usufruire di 10 giorni di posto barca gratuito. Ammessi anche piccoli scafi in esposizione statica, tra cui derive e motoscafi. Le barche potranno essere presentate per la vendita o il noleggio senza dovere sostenere commissioni né costi di partecipazione.

Attesa la partecipazione di imbarcazioni come l’8 Metri Stazza Internazionale Aria del 1935 o il ketch aurico Tirrenia II del 1914, così come Lilli II del 1953 e altri scafi Sangermani come Tulli del 1960 nel 130esimo anno dalla fondazione di questo storico cantiere. Spazi dedicati a terra accoglieranno artisti del mare, tra i quali la pittrice acquerellista Emanuela Tenti, modellisti, artigiani, maestri d’ascia, progettisti navali e operatori della nautica vintage. Nelle stesse giornate si svolgerà la diciottesima edizione di Yacht&Garden, la mostra-mercato del giardino mediterraneo divenuta punto di riferimento nazionale per il mondo dei fiori, delle piante e del florovivaismo. L’ingresso al Classic Boat Show, a Yacht&Garden e agli ampi parcheggi sarà completamente gratuito per l’intera durata di entrambe le manifestazioni.

Chiunque potrà comunicare a Marina Genova la propria manifestazione di interesse per partecipare alla quarta edizione del Classic Boat Show, inviando una mail a cavallaro@marinagenova.it oppure murolo@marinagenova.it, indicando il nome dell’imbarcazione insieme a una fotografia e un contatto di riferimento. Stessa modalità per gli artisti, artigiani, modellisti, carpentieri navali e operatori della marineria tradizionale che desiderano richiedere uno spazio espositivo gratuito. Considerato il numero chiuso delle imbarcazioni ospitate e degli stand disponibili, l’ammissione alla rassegna genovese verrà preventivamente valutata dal Comitato Organizzatore.

Tra le iniziative che animeranno la quarta edizione del Classic Boat Show anche i festeggiamenti a un’imbarcazione che celebrerà un importante compleanno, come già avvenuto in passato per i 100 anni del Camper & Nicholsons Barbara, i 110 anni di Tirrenia II e i 90 anni di Aria. Presto verrà svelato il nome della barca protagonista dell’edizione 2026. Espositori e partecipanti potranno usufruire di 10 giorni di posto barca gratuito, a partire dal 9 maggio (il week-end precedente la manifestazione) e fino a lunedì 18 maggio. Avranno inoltre la possibilità di anticipare o prolungare l’ormeggio a condizioni agevolate. L’esposizione potrà essere finalizzata anche alla vendita. Visite e trattative saranno gestite in totale autonomia dall’armatore senza commissioni a favore dell’organizzazione. Sabato sera 16 maggio verranno accolti nel SeaYou Pavilion per la cena a buffet con cucina ligure e open bar. Potranno partecipare agli eventi collaterali, usufruire di convenzioni con i bar e ristoranti della Marina Genova e di un servizio di navetta stradale da e per la città di Genova.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Classic Boat Show Vela d'epoca Marineria tradizionale Barche d'epoca Yacht&Garden
Vedi anche
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza