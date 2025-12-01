Il talento turco ha siglato una doppietta contro il Cagliari

Kenan Yildiz veste... Lionel Messi. Il talento della Juventus, mattatore con una doppietta nella vittoria per 2-1 dei bianconeri sul Cagliari nell'ultima giornata di Serie A, è sceso in campo all'Allianz Stadium con degli scarpini speciali. Yildiz infatti ha indossato i 'Messi F50 Stellar Triumph', scarpe da calcio create in edizione limitata e destinata a dieci talenti del calcio europeo.

Yildiz si è quindi ritrovato nell'esclusiva cerchia che include anche il gioiello del Barcellona Lamine Yamal, nell'iniziativa annunciata da Lionel Messi in collaborazione con adidas. Il giovane turco ha quindi indossato gli scarpini contro il Cagliari, una scelta che, evidentemente, ha portato fortuna.