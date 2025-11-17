Sul raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa concordati con la Nato

In ambito di incremento della spesa militare come deliberato al vertice Nato de L’Aja il 25 giugno che fissa l’obiettivo del 5% del Pil per la difesa entro il 2035, l’On. Rosato (AZ) ha sottoposto un’interrogazione al Ministro della Difesa per chiedere quando verrà sottoposto al Parlamento e al Paese un piano realistico per il raggiungimento degli obiettivi di spesa concordati in sede Nato con il relativo incremento degli stanziamenti previsti per il rafforzamento della capacità operativa. In risposta all’interrogazione, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in Aula della Camera ha riferito che per raggiungere il 5% è necessario un incremento medio annuo tra lo 0,15 e lo 0,20 del Pil fino al 2035 da conseguire tenendo conto della situazione macroeconomica e della compatibilità di bilancio. Crosetto ha quindi detto che il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giorgetti ha dichiarato che una volta usciti dalla procedura di deficit eccessivo, l’incremento dello 0,15 sarà attuato già dal prossimo anno, stesso aumento per il 2027 e 0,20 per il 2028, come da documento approvato dalla Camera. Crosetto ha quindi aggiunto che: “La programmazione della Difesa sarà un processo continuo che si evolverà insieme alle minacce e alle tecnologie, ma non solo perché lo chiede la Nato, perché è responsabilità di ogni Governo, Parlamento e Ministero della Difesa assicurare la sicurezza di un Paese. Investiamo in difesa perché il quadro internazionale attuale richiede di essere preparati a qualunque possibile scenario”.

Interrogazione 3/02312 On. Rosato

