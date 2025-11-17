circle x black
Cerca nel sito
 

Sul raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa concordati con la Nato

17 novembre 2025 | 17.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In ambito di incremento della spesa militare come deliberato al vertice Nato de L’Aja il 25 giugno che fissa l’obiettivo del 5% del Pil per la difesa entro il 2035, l’On. Rosato (AZ) ha sottoposto un’interrogazione al Ministro della Difesa per chiedere quando verrà sottoposto al Parlamento e al Paese un piano realistico per il raggiungimento degli obiettivi di spesa concordati in sede Nato con il relativo incremento degli stanziamenti previsti per il rafforzamento della capacità operativa. In risposta all’interrogazione, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in Aula della Camera ha riferito che per raggiungere il 5% è necessario un incremento medio annuo tra lo 0,15 e lo 0,20 del Pil fino al 2035 da conseguire tenendo conto della situazione macroeconomica e della compatibilità di bilancio. Crosetto ha quindi detto che il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giorgetti ha dichiarato che una volta usciti dalla procedura di deficit eccessivo, l’incremento dello 0,15 sarà attuato già dal prossimo anno, stesso aumento per il 2027 e 0,20 per il 2028, come da documento approvato dalla Camera. Crosetto ha quindi aggiunto che: “La programmazione della Difesa sarà un processo continuo che si evolverà insieme alle minacce e alle tecnologie, ma non solo perché lo chiede la Nato, perché è responsabilità di ogni Governo, Parlamento e Ministero della Difesa assicurare la sicurezza di un Paese. Investiamo in difesa perché il quadro internazionale attuale richiede di essere preparati a qualunque possibile scenario”.

Interrogazione 3/02312 On. Rosato

La risposta completa

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
difesa spesa militare Nato Pil incremento degli stanziamenti
Vedi anche
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza