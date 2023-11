Addio, Clyde: Discord stacca la spina alla sua intelligenza artificiale

Discord, la popolare piattaforma di chat e community, ha annunciato la chiusura di Clyde, il suo bot di chat AI sperimentale. Secondo una nota di supporto rilasciata dalla compagnia, Clyde verrà "disattivato" alla fine del mese corrente, e a partire dal primo dicembre, gli utenti non saranno più in grado di utilizzare il bot nelle chat dirette, nei gruppi o nei server. Clyde, che utilizza i modelli di OpenAI, era stato lanciato all'inizio dell'anno in una fase di test, permettendo agli utenti di Discord di porre domande e interagire con il bot. Da allora, il suo utilizzo è rimasto limitato, nonostante i piani iniziali di farne un elemento fondamentale dell'app.

Le ragioni esatte della chiusura di Clyde non sono state chiarite. Si ipotizza che il bot possa ritornare in futuro come funzionalità esclusiva per gli utenti Nitro a pagamento, oppure che Discord abbia raccolto dati sufficienti durante il periodo di test e deciso che un chatbot AI non è essenziale per i suoi servizi. Negli ultimi tempi, Discord ha sperimentato una serie di funzionalità AI, inclusi i riassunti di conversazione generati automaticamente, utili per gli utenti che vogliono rimanere aggiornati su ciò che accade nei server, specialmente quelli che abbracciano diversi fusi orari. Inoltre, Discord sta cercando di posizionarsi come piattaforma ideale per gli sviluppatori di AI, offrendo fondi e risorse per costruire app AI per il suo ecosistema.