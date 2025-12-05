ai.esra rafforza la leadership per l'espansione in EMEA e la cyber resilience europea

La società ai.esra, specializzata nel cyber risk management e nelle soluzioni di analisi predittiva, ha annunciato la nomina di Francesco Mancini come nuovo Chief Revenue Officer (CRO). L'ingresso di Mancini si configura come un tassello fondamentale nella strategia di sviluppo avviata nel 2024, con l'obiettivo di consolidare la posizione di ai.esra come punto di riferimento europeo nel settore della cyber resilience.

Mancini vanta quasi trent’anni di esperienza nel settore ICT e cybersecurity, avendo ricoperto posizioni chiave in aziende globali di primo piano, tra cui Symantec, CyberArk, Fortinet, Skybox Security e Cyberbit. Il suo background è caratterizzato da un ruolo significativo nella crescita di business a livello internazionale, con la guida di strategie go-to-market, alleanze strategiche e sviluppo commerciale in scenari altamente competitivi. La profonda conoscenza dei modelli di business e delle dinamiche di distribuzione nel settore Cyber sarà cruciale per sostenere la transizione di ai.esra da startup innovativa a player europeo affermato.

Nel nuovo ruolo di CRO, Francesco Mancini avrà la responsabilità delle aree Business Development, Sales e Channel. La roadmap strategica è incentrata su obiettivi chiari e misurabili, volti a rafforzare la presenza nel mercato enterprise italiano ed EMEA. Parallelamente, mira a sviluppare un modello di crescita scalabile, sostenuto da alleanze strategiche mirate. Infine, il CRO dovrà accelerare l'adozione della piattaforma ai.esra nei settori più a rischio, tra cui Finance, Government, Energy, Retail e Manufacturing, comparti chiave in un panorama normativo e tecnologico in continua evoluzione.

Federico Cornagliotto, CEO di ai.esra, ha commentato la scelta sottolineando l'importanza strategica dell'esperienza del nuovo CRO: “L'arrivo di Francesco è un passo cruciale per la crescita di ai.esra. La sua esperienza nella cybersecurity e la sua capacità di creare ecosistemi di valore ci permetteranno di rafforzare ulteriormente la nostra roadmap e la nostra posizione sul mercato, sia nazionale che internazionale.”

Francesco Mancini ha espresso fiducia nelle potenzialità dell'azienda: “Sono davvero felice di entrare a far parte di ai.esra. Questo nuovo ruolo rappresenta per me un’evoluzione naturale del mio percorso professionale nel mercato internazionale della cybersecurity. Oggi ai.esra incarna in modo unico l'innovazione italiana in un settore strategico e sono certo che ci siano tutte le condizioni per accelerarne la crescita e il riconoscimento.”