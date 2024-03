Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3

Apple ha annunciato il nuovo MacBook Air con chip M3, fino al 60% più veloce rispetto al modello con M1, e fino a 13 volte più scattante del modello MacBook Air più veloce con processore Intel. Disponibile in entrambi i modelli da 13" e 15", il nuovo MacBook Air vanta fino a 18 ore di autonomia, lo stesso display Liquid Retina del modello precedente, e nuove funzionalità fra cui il supporto per collegare fino a due monitor esterni e un Wi-Fi che è fino a due volte più veloce rispetto alla generazione M2. Dotato di un resistente guscio unibody in alluminio, il nuovo MacBook Air è disponibile in quattro colori: mezzanotte, galassia, grigio siderale e argento.

Entrambi possono essere ordinati a partire da oggi e saranno disponibili da venerdì 8 marzo, con prezzi a partire da 1.349 euro per il 15 pollici, e da 1.249 euro per il 13. “MacBook Air è il nostro Mac più popolare e più amato, e un numero sempre maggiore di clienti lo sta scegliendo rispetto a qualsiasi altro portatile. E oggi diventa ancora meglio grazie al chip M3 e a nuove capacità” ha affermato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Perfetto per chi studia all’università, per chi deve aumentare la produttività sul lavoro e per chiunque voglia un mix ineguagliabile di prestazioni, portabilità e autonomia all’avanguardia nel settore, il tutto con un design senza ventola, il nuovo MacBook Air continua a essere il portatile sottile e leggero migliore al mondo.”