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Apple, l'HomePod con schermo potrebbe arrivare domani

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Il dispositivo sarà presentato martedì 13 ottobre, e il progetto si inserisce in una più ampia iniziativa di Apple per la casa connessa, che coinvolge anche Apple TV, HomePod mini e accessori di terze parti

Apple, l'HomePod con schermo potrebbe arrivare domani
12 ottobre 2026 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il nuovo hub domestico di Apple si chiamerà HomeView. Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui il prodotto sarà annunciato martedì 13 ottobre nell'ambito dell'evento Welcome home. Il marchio affiancherebbe quello già esistente di HomePod, utilizzato per gli altoparlanti intelligenti dell'azienda. Gurman indica anche che la commercializzazione non avverrà in concomitanza con la presentazione: la disponibilità è prevista intorno alla metà di novembre.

Dal punto di vista del design, HomeView richiamerebbe l'iMac G4, con uno schermo sospeso su una base che ospita gli altoparlanti. All'interno ci sarebbe il chip A18. Sarebbe inoltre prevista una versione da parete, con base quadrata. Il modello con base audio dovrebbe essere offerto in quattro colori: grigio siderale, argento, galassia e rosa. La versione a muro sarebbe disponibile solo in argento o grigio siderale.

L'interazione avverrebbe principalmente attraverso la voce, con Siri e le sue funzioni di intelligenza artificiale al centro dell'esperienza d'uso. I contenuti sarebbero pensati per essere consultati anche a distanza, da un'altra parte della stanza. Il dispositivo eseguirebbe le app di Apple e non disporrebbe di un App Store, anche se potrebbe essere possibile proiettare i widget di applicazioni di terze parti da un iPhone vicino.

In concomitanza con HomeView, Apple starebbe preparando aggiornamenti hardware per Apple TV e HomePod mini. L'azienda avrebbe inoltre stretto accordi con produttori di elettrodomestici come LG per realizzare una gamma di accessori compatibili tra loro, tra cui termostati, serrature e videocitofoni intelligenti.

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