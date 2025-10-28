Area Demo Associazioni a IMT Library

circle x black
sponsor

28 ottobre 2025 | 11.37
Redazione Adnkronos
Le Associazioni ludiche animano l’area demo a loro dedicata, ospiti del GAME Science Research Center, Scientific Partner di Lucca Comics & Games, offrendo una visione alternativa del gioco, visto attraverso la lente della scienza al fianco di università, scuole e altri enti. In questa area, il gioco diventa protagonista del cambiamento sociale, del patrimonio culturale, dell’istruzione, della formazione e dell’innovazione, unendo momenti di socialità volti al benessere dell’individuo, alla sperimentazione ludica e alla divulgazione scientifica.

Tante le attività, i progetti e giochi i proposti, l’area demo delle Associazioni rappresenta uno spazio dinamico e le dimostrazioni si alternano in un contesto rappresentativo delle molteplici realtà di promozione ludica in Italia. L’IMT Library è accessibile a tutti, con ingresso da Via Elisa: appassionati, educatori e visitatori di Lucca Comics & Games sono invitati a giocare e a provare l'efficacia dello “strumento gioco", accompagnati in ciò dai rappresentanti dell’associazionismo ludico, ognuno con le proprie competenze, conoscenze e specificità.

Il programma dell’Area Demo Associazioni prevede un menu di gioco ricco e variato ogni giorno, adatto a un pubblico eterogeneo. Le attività ai tavoli sono libere ed è possibile prenotarsi.

