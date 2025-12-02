circle x black
ASTRO: organismo trasversale a supporto della governance degli ordini professionali

L'Associazione delle Strutture degli Ordini Professionali riunisce dirigenti apicali di aree giuridico-economiche, sanitarie e tecniche per un coordinamento unitario e la semplificazione amministrativa

02 dicembre 2025 | 16.29
È stata istituita ASTRO (Associazione delle Strutture degli Ordini Professionali), un nuovo organismo unitario volto a promuovere l'approfondimento e il dibattito sulle tematiche inerenti la gestione amministrativa e l'organizzazione interna degli Ordini Professionali. La sua istituzione segna la nascita, per la prima volta nella storia del sistema, di un organismo tecnico di supporto trasversale destinato a offrire un punto di riferimento stabile alle strutture operative del settore.

ASTRO riunisce i dirigenti apicali di numerose Federazioni e Consigli Nazionali, coprendo l'intero spettro delle professioni riconosciute, dalle aree giuridico-economica a quelle sanitarie, sociali e tecniche. Tra le realtà rappresentate figurano, a titolo esemplificativo, gli Ordini di Architetti, Assistenti Sociali, Chimici e Fisici, Consulenti del Lavoro, Geologi, Giornalisti, Infermieri, Ingegneri, Medici Chirurghi e Odontoiatri e Psicologi. L’Associazione prevede inoltre la partecipazione di tutte le categorie di dipendenti del settore.

L’Associazione intende agire come catalizzatore per la diffusione di competenze e la condivisione di esperienze, organizzando momenti di confronto e formazione dedicati alle questioni di maggiore attualità. L’attenzione è focalizzata in particolare sugli effetti dei principi della riforma delle professioni relativi ai rapporti di lavoro interni e alle ricadute degli adempimenti organizzativi sulle strutture degli Ordini.

L’obiettivo ultimo di ASTRO è contribuire a un dialogo più efficace tra gli operatori, sostenendo l’evoluzione del comparto ordinistico in un’ottica di maggiore coordinamento e semplificazione. Attraverso la sua azione, l'organismo punta a rafforzare la capacità complessiva del sistema di affrontare in modo unitario le nuove sfide organizzative che coinvolgono l'intero spettro delle categorie professionali.

