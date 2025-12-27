circle x black
Telefono Android lento? Ecco come svuotare la cache

La guida per smartphone e tablet

27 dicembre 2025 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Come svuotare la cache sui telefoni Android? La domanda, sempre più frequente, ha più di una risposta che riguarda in particolare il nuovo aggiornamento. Andoid 16 ha infatti rappresentato la grande novità del 2025, migliorando grafica e ottimizzando il sistema, ma mostrando ancora qualche (fisiologico) limite se 'appesantito' da file multimediali vari o di backup. In questi casi, per guadagnare spazio, una delle operazioni più rapide e consigliate è quella di svuotare la cache, sia delle app istallate sul telefono che dei browser.

Questo semplice gesto permette di liberare la memoria, aumenta la velocità di esecuzione del telefono e protegge lo smartphone da eventuali dati 'corrotti' oppure superflui, che ormai risultano soltanto un peso per il dispositivo.La cache ricopre infatti la funzione di velocizzare e migliorare sia i caricamenti dei file multimediali che dei contenuti delle app, ma dati in eccesso possono peggiorare la situazione piuttosto che migliorarla. Ecco perché è necessario, dopo un certo lasso di tempo, 'riavviare' tutto.

Come svuotare la cache delle app

Per svuotare la cache delle app il procedimento è semplice. Prendendo in mano il proprio smartphone o tablet Android, si può leggere voci diverse sul menù a seconda del dispositivo, ma il sentiero da percorrere è sempre lo stesso.

1. Per prima cosa bisogna aprire l'elenco delle app installate sul proprio dispositivo. Come farlo? Vai in Impostazioni, cerca l'apposita sezione App, oppure Applicazioni. Per trovarla si può anche usare la barra di ricerca presente nella sezione Impostazioni.

2. Scegli di quale app vuoi svuotare la cache e apri la sezione Archiviazione e Cache, oppure Memoria. Qui si aprirà un bivio con due opzioni:

- Svuota/Cancella cache, per eliminare soltanto i file temporanei

- Cancella archiviazione/Cancella dati, per resettare invece l’app (sarà necessario, se previsto, fare nuovamente l'accesso).

3. Per le app che pesano di più potrebbe essere necessario ripetere il procedimento. Questo può valere ad esempio per quelle di social network, marketplace oppure quelle che accumulano molti file multimediali.

Un altro modo per liberare spazio sul dispositivo è utilizzare il Files di Google, individuando così le app più pesanti o inutilizzate e i file duplicati. Ecco il procedimento: Files, poi menù (tre linee), Pulisci/Clean e segui i suggerimenti. Tutto è spiegato, in ogni caso, nella guida proposta da Google.

Come svuotare la cache di Chrome

Utile per migliorare le prestazioni del dispositivo può essere anche svuotare la cache di Chrome. Serve: aprire l'app di Chrome, andare sui tre puntini che spuntano in alto sulla destra, andare su Elimina dati di navigazione, oppure passare per Cronologia.

Poi bisogna scegliere l'intervallo di tempo da eliminare e selezionare anche l'opzione Immagini e file memorizzati nella cache. Infine conferma il tutto cliccando su Elimina dati.

