Diablo IV disponibile su Xbox Game Pass

Blizzard Entertainment ha annunciato che Diablo IV è ora disponibile su Xbox Game Pass. Il lancio di Diablo IV ha segnato un record significativo per Blizzard, posizionandosi come il gioco venduto più rapidamente dall'azienda nel mese di giugno dello scorso anno, quando è uscito su PlayStation, PC e appunto Xbox. Uno dei punti di forza di Diablo IV è sicuramente la possibilità di godere del cross-play e dei progressi condivisi tra diverse piattaforme. Questa caratteristica permette ai giocatori di riprendere la propria avventura da qualsiasi dispositivo o di unirsi agli amici, indipendentemente dalla piattaforma di gioco scelta, garantendo un'esperienza senza precedenti in termini di accessibilità e flessibilità.

Non meno importante è l'annuncio dell'imminente espansione "Vessel of Hatred". Questa aggiunta promette di portare i giocatori ancora più in profondità nella cupa narrativa di Diablo IV, esplorando nuovi aspetti dei piani malefici del Primo Maligno Mefisto e arricchendo il gioco di nuove sfide e misteri da scoprire. Vista l'uscita sulla nuova piattaforma Adam Jackson, Lead Class Designer, ha condiviso alcuni suggerimenti per i neo giocatori: "Una classe ideale per iniziare, davvero accessibile, è lo stregone. Ha un sacco di stili di gioco diversi: può essere utilizzato in mischia o a distanza. Per costruire il personaggio si sceglie un elemento, si trovano le cose interessanti all'interno di quell'elemento e ci si sbizzarrisce. Ci sono abilità come il teletrasporto, oppure si può rimanere al sicuro con lo scudo di fuoco; insomma, c’è qualcosa per ogni evenienza. Per i giocatori più esperti e che amano uno stile di gioco in cui è richiesta maggiore destrezza, il tagliagole è il più adatto. Il tagliagole, infatti, infatti, tantissime opzioni di abilità in stile set-up e payoff da provare".