Ecommerce HUB: Campania seconda in Italia per operatori e-commerce

L’11ª edizione di Ecommerce HUB, tenutasi ieri presso il Grand Hotel Salerno, ha sancito la posizione di vertice della Campania nel panorama italiano dell’e-commerce e dell'innovazione digitale. L’evento ha richiamato l'attenzione di oltre 3.000 partecipanti, tra imprenditori ed esperti, confermandosi un barometro significativo dello stato di salute del settore nel Sud Italia.

L'analisi dei dati presentata durante il summit ha cristallizzato il ruolo preminente della regione. Davide Casaleggio, presidente di Casaleggio Associati, ha messo in luce il contributo campano all'economia del settore: "La Campania è la seconda regione per numerosità di operatori del commercio elettronico".

Tale dato non è isolato, ma si inserisce in un contesto di dinamismo e rinnovamento. L’assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Valeria Fascione, ha infatti correlato l'alto numero di operatori alla vitalità giovanile del territorio: "La Campania è la regione più giovane d’Italia, che nel corso degli anni è riuscita ad essere la prima in Italia per startup giovani e siamo la seconda in Italia per startup innovative". Il patrocinio istituzionale all'iniziativa, fornito dalla Regione insieme a Provincia e Comune di Salerno, Confindustria Salerno e Camera di Commercio di Salerno, sottolinea il riconoscimento dell'importanza strategica dell'evento.

Un Parterre di Esperti e Focus sull'Innovazione

Il successo di pubblico è stato alimentato da un ricco parterre di ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Sui palchi dell'evento si sono alternati protagonisti del settore come Massimo Visoni di Shopify, Livia Trazza di Banca Sella, Carlo Perria di AppPago, Jin Li di Temu, e Pierpaolo Morgante di Microsoft Advertising, tra gli altri.

I temi trattati hanno spaziato dall'impatto dell’Intelligenza Artificiale sugli acquisti online ai sistemi di pagamento, dalla logistica alla fiscalità e agli aspetti legali di un negozio digitale. Con oltre 50 speaker, l'edizione 2025 ha offerto un mix di competenze unico nel suo genere.

Alfonso Annunziata, Co-Founder & Event coordinator, ha espresso grande soddisfazione: "Siamo estremamente soddisfatti di questa edizione di Ecommerce HUB, che rispecchia lo stato di salute della Campania sul fronte del commercio elettronico sia dal punto di vista degli operatori, accorsi da tutto il Sud Italia, che hanno contribuito a collocare l’evento ai vertici in Italia, sia dal punto di vista delle aziende, che anche quest’anno hanno aderito numerose al progetto»"

L’obiettivo di fondo resta la crescita territoriale. Come ha ribadito Giuseppe Noschese, Co-Founder & Responsabile Partnership e Formazione Ecommerce HUB: "Il nostro intento resta lo stesso da undici anni - generare valore, conoscenza e relazioni, contribuendo a rafforzare la competitività del territorio e a posizionare il Sud Italia come attore protagonista nel dibattito sull’economia digitale".

L'Ecommerce HUB ha rappresentato la conclusione della Digital South Week, un circuito che ha incluso anche gli eventi EcommScaleUp (Napoli, 29 settembre) e Days to Connect (Nola, 30 settembre – 1° ottobre). I tre brand continueranno a operare nei prossimi mesi con l’intento di costruire un punto di riferimento solido per chi opera o desidera avvicinarsi al mondo dell’e-commerce.