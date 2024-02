Gemini AI arriva in mail, documenti e fogli di calcolo a 22 euro al mese

Un novità molto attesa dagli utenti di Google Workspace: Google ha annunciato l'estensione delle capacità della sua avanzata intelligenza artificiale Gemini a tutta la suite Workspace, che include Documenti, Presentazioni, Fogli e Google Meet. L'aggiornamento è stato comunicato tramite un post sul blog ufficiale di Google, segnalando un ampliamento dell'accesso alle funzionalità Gemini per gli utenti del Google One AI Premium Plan, precedentemente limitato a Photos, Meet e Calendar. Esteban Kozak di Google ha sottolineato l'intenzione di rendere più accessibili le capacità di Gemini direttamente all'interno dei prodotti Google già utilizzati dagli utenti, consentendo loro di aumentare la produttività senza la necessità di passare da una scheda o app all'altra. Gemini mira a ridurre il tempo dedicato a compiti routinari e incrementare l'efficienza automatizzando varie attività preliminari, come la preparazione di un itinerario di viaggio, prima di iniziare a lavorare effettivamente su un documento.

Il rollout delle funzionalità Gemini in Gmail, Documenti, Presentazioni, Fogli e Meet ha inizio oggi per i membri del Piano AI Premium in oltre 150 paesi, in lingua inglese. I membri AI Premium avranno anche accesso a Gemini Advanced, a 2TB di spazio di archiviazione e ad altri vantaggi di Google One, al costo di 21,99 euro al mese. Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, Google ha assicurato che i dati di lavoro generati non vengono utilizzati per addestrare Gemini. Esteban Kozak ha aggiunto: "Non utilizziamo i vostri dati personali o aziendali di Workspace per addestrare o migliorare l'intelligenza artificiale generativa e i modelli di linguaggio di grandi dimensioni che alimentano altri sistemi al di fuori di Workspace senza permesso".