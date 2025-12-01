Iidea rinnova i vertici: i colossi del gaming rafforzano la guida dell'industria italiana

L'associazione di categoria annuncia le nomine di Christian Born e Cédric Mimouni alla vicepresidenza, mentre Andy Tomlinson e Raffaele Zeppieri entrano nel Consiglio Direttivo per supportare la crescita del settore

IIDEA, l'organismo di riferimento per l'industria dei videogiochi in Italia, ha ufficializzato un significativo riassetto della propria governance annunciando l'ingresso di nuove figure manageriali ai vertici dell'associazione. L'operazione vede la nomina di due nuovi membri del Consiglio Direttivo e di due nuovi Vicepresidenti, coinvolgendo dirigenti provenienti da alcune delle più importanti realtà multinazionali del settore, quali Electronic Arts, Sony Interactive Entertainment, Bandai Namco e Microsoft.

Il ruolo di Vicepresidente sarà ricoperto da Christian Born e Cédric Mimouni. Born, Country Manager di Bandai Namco Italy dal 2015, porta con sé un bagaglio di esperienze maturato in aziende come Ubisoft, Electronic Arts e Atari, affiancato da un impegno accademico presso diverse università italiane. Mimouni, attuale Director Worldwide Category Xbox Games Studios, mette a disposizione dell'associazione un percorso iniziato in EA Sports e consolidatosi in Microsoft Xbox, dove ha gestito team e strategie di mercato in Francia e nel sud Europa.

Parallelamente, il Consiglio Direttivo accoglie Andy Tomlinson e Raffaele Zeppieri. Tomlinson, Director of Public Policy in Electronic Arts, si occupa dal 2020 delle relazioni istituzionali dell'azienda in Europa, offrendo una prospettiva internazionale cruciale per lo sviluppo del dialogo con gli enti governativi. Zeppieri, Marketing Director di Sony Interactive Entertainment per i mercati di Italia e Iberia, contribuisce con competenze specifiche nel marketing strategico e nella trasformazione digitale, consolidate anche grazie a precedenti esperienze nei settori FMCG ed entertainment.

Con queste nomine, l'assetto del Consiglio Direttivo di IIDEA si presenta rinnovato e composto da una pluralità di voci autorevoli. Oltre al Consigliere Delegato Thalita Malagò, l'organo direttivo comprende ora, tra gli altri, Luisa Bixio di Milestone, Federico Brambilla di Exeed e Andrea Persegati di Nintendo Italia. A completare la squadra figurano Carlo Barone di Riot Games, Dario Migliavacca di Ubisoft Studios Milan, Rocco Scandizzo di Epic Games, Elisa Di Lorenzo di Untold Games e Simone Little di Video Games Europe. L'obiettivo dichiarato è quello di sfruttare queste nuove competenze per valorizzare ulteriormente la rappresentanza e la crescita del comparto videoludico in Italia.