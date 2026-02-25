In Italia il Motorola Signature, l'ultrasottile che scatta foto da record

Arriva in Italia forte del prestigioso riconoscimento 'Dxomark Gold Label Camera' il Motorola Signature, primo prodotto di una nuova lineup che promette di ridefinire l'esperienza mobile premium e la fotografia su smartphone. E - con un punteggio di 164 - il riconoscimento lo certifica come la migliore fotocamera su uno smartphone ultrasottile tra quelli testati. La società del gruppo Lenovo sottolinea come il sistema di imaging di motorola signature è frutto di anni di ricerca e innovazione e offre quattro sensori da 50 MP, incluso il nuovissimo Sony Lytia 828, il sensore principale da 50 MP più grande finora realizzato e progettato per offrire prestazioni superiori nella gestione delle luci, della saturazione e del rumore di sottofondo in ogni condizione.

Alla potenzia dell'hardware si abbina un software potenziato dall'Intelligenza Artificiale (moto ai) e il motore Photo Enhancement Engine, capace di effettuare miliardi di elaborazioni dell'immagine in microsecondi per affinare colori, ridurre il rumore e migliorare i dettagli. Apporto importante anche quello di Dolby Vision che assicura video con colori più ricchi, contrasto più profondo e chiarezza di alto livello, supportando la registrazione in 8K, il tutto abbinato a un comparto audio potenziato. Quanto al colore la precisione è curata di Pantone per garantire tinte fedeli alla realtà e incarnati naturali in ogni scatto.

Le valutazioni di Dxomark evidenziano poi prestazioni elevate anche in condizioni di luce molto scarsa, mentre i ritratti beneficiano di un'accurata stima della profondità e di una resa cromatica naturale. L'obiettivo ultra-grandangolare da 50 MP cattura paesaggi ampi e dettagli macro, mentre il teleobiettivo a periscopio da 50 MP con zoom ottico 3x (fino a 100x complessivo e 6x lossless per i ritratti) offre dettagli incredibili a tutte le lunghezze focali, grazie anche all'algoritmo Super Zoom Pro basato sull'IA.

Motorola Signature introduce, inoltre, il sistema video più avanzato mai realizzato dall'azienda grazie al sensore da 50 MP, il più grande fino ad oggi, mentre il sistema di stabilizzazione ottica più avanzato della categoria, si combina con la funzione di stabilizzazione adattiva per analizzare il movimento e fornire riprese estremamente fluide. In questo modo, anche se gli utenti stessero cercando di registrare un paesaggio da una barca molto instabile, sarebbero in grado di mantenere l'orizzonte fermo.

Il Signature è già disponibile in Italia al prezzo di 1299 euro, nelle tinte Pantone Martini Olive e Pantone Carbon ma sul sito di motorola.it, nel prezzo sono inclusi moto watch e moto buds loop mentre presso i principali retailer è offerto fino alla fine del mese con uno sconto di 400 euro per i clienti iscritti ai loyalty program.