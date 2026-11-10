Instagram lancia Effect Builder per creare effetti delle Storie con l'IA

Meta ha presentato Effect Builder, uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che permette di realizzare effetti visivi per le Storie di Instagram descrivendo a parole il risultato desiderato. Il servizio funziona come applicazione web autonoma, ma l'azienda lo colloca nel perimetro di Edits, l'app di montaggio video lanciata su iPhone nell'aprile 2025 e arrivata su Mac pochi giorni fa, il 5 novembre.

Secondo quanto comunicato da Meta, l'utente non ha bisogno di competenze di grafica o di programmazione, né di esperienze precedenti nella creazione di effetti. Il procedimento prevede tre passaggi: la descrizione dell'aspetto che si intende ottenere, l'anteprima applicata alle proprie fotografie e la pubblicazione. Una volta pubblicato, l'effetto compare nelle Storie e può essere impiegato da qualsiasi utente di Instagram.

Ogni utilizzo da parte di terzi genera un collegamento al profilo di chi ha creato l'effetto, in modo da renderne più semplice l'individuazione. La disponibilità universale degli effetti costituisce una caratteristica peculiare del servizio: non è prevista, almeno nella formulazione resa nota, una modalità di uso riservato.

Edits è un'applicazione gratuita per il montaggio video. La versione per Mac, più completa rispetto a quella per iPhone, offre uno spazio di lavoro più ampio, controlli di editing più precisi e scorciatoie da tastiera personalizzabili. Supporta più formati di aspetto e consente sia il caricamento sia l'esportazione dei file, e può quindi essere utilizzata per produrre contenuti destinati anche a piattaforme diverse da Instagram. Effect Builder è accessibile, per il momento, soltanto agli utenti adulti di Instagram residenti negli Stati Uniti. Meta non ha indicato tempistiche per un'estensione ad altri mercati.