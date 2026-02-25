circle x black
Marvel's Wolverine di Insomniac Games, svelata la data di uscita su PS5

Sony e Insomniac Games annunciano l'uscita del titolo dedicato al mutante Marvel per il prossimo settembre. L'avventura promette un approccio brutale tra ambientazioni internazionali e volti noti del franchise

25 febbraio 2026 | 10.34
Redazione Adnkronos
Sony Interactive Entertainment e lo studio Insomniac Games hanno ufficializzato la data di lancio di Marvel’s Wolverine, che debutterà in esclusiva su PlayStation 5 il 15 settembre 2026. Il progetto, affidato al team già autore della fortunata saga dedicata a Spider-Man, segna una netta divergenza stilistica rispetto alle precedenti produzioni della software house, puntando su un’estetica e un tono sensibilmente più oscuri e violenti. L’opera si pone l’obiettivo di restituire una visione cruda del personaggio Marvel, focalizzandosi su un sistema di combattimento ferino che sfrutta la rigenerazione e la rabbia del protagonista.

La narrazione si sviluppa attorno alla ricerca personale di Logan, impegnato a ricostruire i frammenti di un passato oscuro e frammentato. Il gameplay promette di mantenere gli standard di fluidità e spettacolarità tipici delle produzioni Insomniac, integrando però una componente di brutalità necessaria per descrivere la natura del mutante. Il racconto esplorerà i tratti distintivi dell’eroismo di Wolverine, mettendolo a confronto con situazioni di conflitto diretto in cui la determinazione del protagonista diviene l'unico strumento per superare il mistero della propria identità.

Il viaggio di Logan assumerà i connotati di un thriller d’azione a carattere globale, conducendo il giocatore attraverso scenari eterogenei che includono le foreste del Canada, i vicoli di Tokyo e l’isola di Madripoor. Nel corso dell'avventura sono previste apparizioni di figure storiche dei fumetti, come Mystica e il brutale Omega Red, oltre all’introduzione di fazioni nemiche quali i Reavers. L’integrazione di questi elementi mira a costruire un’esperienza solida e fedele alla mitologia originale, supportata da un comparto tecnico studiato per sfruttare l'hardware della console di casa Sony.

