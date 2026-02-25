circle x black
Mercato del lavoro in Italia: l’IA guida la rivoluzione delle competenze 2026

La prima edizione italiana di "Skills on the Rise" di LinkedIn rivela come l'intelligenza artificiale sia ormai il requisito primario per vendite, IT e formazione, affiancata da una crescente domanda di leadership e soft skill

Mercato del lavoro in Italia: l'IA guida la rivoluzione delle competenze 2026
25 febbraio 2026 | 10.20
Redazione Adnkronos
Secondo l'analisi "Competenze in Crescita 2026" pubblicata da LinkedIn Notizie, l'intelligenza artificiale si è imposta come la skill più richiesta in quattro delle cinque principali funzioni aziendali analizzate. In settori come Vendite, Formazione, Sviluppo Business e Information Technology, l'IA occupa stabilmente il primo posto, mentre nell'Ingegneria si posiziona al secondo, evidenziando una pervasività tecnologica che ridefinisce ruoli e aspettative. Michele Pierri, Responsabile di LinkedIn Notizie Italia, sottolinea l'importanza di questo cambiamento dichiarando che: “La nuova lista di Competenze in Crescita - che lanciamo per la prima volta in Italia - conferma ancora una volta quanto il mondo del lavoro stia mutando ad un ritmo sempre più veloce, accelerato dai cambiamenti portati in modo trasversale dalla crescente spinta tecnologica dell'intelligenza artificiale. Che si sia in cerca di un nuovo impiego o si voglia cambiare il proprio percorso di carriera, l’obiettivo della lista che pubblichiamo oggi è quello di offrire ai nostri membri una risorsa utile per orientarsi in questo mercato in evoluzione”.

L'equilibrio necessario tra tecnologia e abilità umane

Nonostante l'IA rappresenti il motore principale della trasformazione, l'analisi evidenzia come le competenze puramente umane stiano acquisendo una centralità senza precedenti. In contesti globali e interculturali, la comunicazione professionale, l'ascolto attivo e la gestione dei conflitti diventano pilastri per il raggiungimento dei risultati aziendali.

Parallelamente alla spinta verso l'IA generativa e i Large Language Models (LLM), cresce la domanda di leadership strategica e di capacità di gestione data-driven. Nelle funzioni di Business Development e Sales, l'attenzione si sposta verso l'analisi statistica e il ROI, confermando che l'IA non sostituisce il giudizio umano ma lo potenzia nel processo decisionale strategico.

Olga Farreras Casado, Career Expert di LinkedIn Italia, osserva in merito che: “Le carriere oggi non seguono più percorsi lineari e le competenze stanno diventando sempre più centrali rispetto ai titoli formali. In particolare, le skill legate all’Intelligenza Artificiale, a partire dall’AI literacy, sono tra le più richieste in quattro funzioni su cinque in Italia. Ma la vera chiave è la capacità di aggiornarsi continuamente, integrare le nuove tecnologie nel lavoro quotidiano e saper evolvere insieme al mercato. Oggi un profilo professionale non è più una fotografia statica, ma un percorso dinamico in costante trasformazione”.

Specificità settoriali e trend emergenti

Scendendo nel dettaglio delle singole funzioni, il settore dell'Information Technology vede l'IA affiancata da tool tecnici, linguaggi di programmazione e gestione dei dati, elementi fondamentali per la sicurezza e le performance dei servizi digitali. Nel campo della Formazione, l'integrazione dell'IA si accompagna a competenze interculturali e progettazione e-learning, mentre l'Ingegneria si focalizza su system architecture e SaaS. La metodologia utilizzata da LinkedIn per questa analisi si basa sul tasso di acquisizione delle competenze da parte dei membri e sul successo nelle assunzioni dell'ultimo anno, confrontando i dati tra dicembre 2024 e novembre 2025. Emerge chiaramente che l'alfabetizzazione IA, o AI literacy, non è più un dominio esclusivo dei tecnici ma una competenza trasversale che abilita nuove forme di collaborazione e produttività in ogni ambito aziendale.

