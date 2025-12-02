Netflix, addio allo streaming da smartphone su TV

Netflix ha deciso di rimuovere una delle funzionalità storiche e più comode della sua applicazione mobile: la possibilità di trasmettere film e serie TV direttamente dallo smartphone al televisore tramite la funzione di "casting". Un aggiornamento alla pagina di supporto del sito ufficiale conferma che il servizio non supporta più la trasmissione da dispositivo mobile verso la maggior parte delle TV e dei dispositivi di streaming. L'azienda invita ora esplicitamente gli utenti a navigare all'interno del catalogo utilizzando il telecomando fornito con il proprio hardware televisivo, segnando un netto cambio di rotta rispetto all'interazione fluida tra "second screen" e schermo principale.

Nonostante la rimozione generalizzata, permangono alcune eccezioni legate a specifici requisiti tecnici ed economici. Secondo la pagina di supporto aggiornata, il casting rimane disponibile per i possessori di dispositivi Chromecast di vecchia generazione o televisori con supporto nativo a Google Cast, ma questa possibilità è riservata esclusivamente agli abbonati ai piani più costosi senza pubblicità. Per gli utenti che hanno sottoscritto il piano "Standard con pubblicità", la funzione di casting è stata completamente inibita, rendendo impossibile la trasmissione dal telefono anche in presenza di hardware tecnicamente compatibile come i vecchi dongle di Google.

Le nuove direttive non offrono una spiegazione ufficiale sul motivo di questa rimozione, lasciando spazio a diverse interpretazioni sulle strategie della compagnia. La mossa segue un precedente storico del 2019, quando Netflix decise di rimuovere il supporto ad AirPlay giustificando la scelta con la necessità di garantire il rispetto dei propri standard qualitativi di visione. Al momento non è chiaro se questa nuova limitazione sia dettata da esigenze tecniche di gestione della pubblicità o dalla volontà di forzare l'utilizzo delle interfacce native delle Smart TV, a discapito però della flessibilità d'uso.