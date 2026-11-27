I dipendenti di Rockstar Games hanno respinto la proposta per il riconoscimento formale di un sindacato interno. La consultazione, svoltasi dal 12 al 26 novembre in concomitanza con l'uscita sul mercato di Grand Theft Auto VI, si è chiusa con appena il 25% dei voti favorevoli. L'esito negativo esonera la software house dall'obbligo legale di avviare contrattazioni collettive su stipendi, straordinari, bonus, ferie e pensioni, così come dal dover consultare i rappresentanti dei lavoratori in merito a futuri licenziamenti o all'introduzione dell'intelligenza artificiale nei flussi di lavoro.

Nonostante la sconfitta alle urne, l'Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) ha annunciato che l'attività di organizzazione interna proseguirà in forma informale. Pur ammettendo la necessità di costruire maggiore fiducia tra i colleghi, l'organizzazione ha sottolineato come centinaia di sviluppatori abbiano comunque sostenuto l'iniziativa. Il voto arriva al termine di un periodo complesso nei rapporti tra le parti, segnato dal licenziamento di 31 membri dell'IWGB avvenuto lo scorso anno: una vicenda che il sindacato ha denunciato come una grave azione antisindacale e sulla quale resta ancora pendente il giudizio di un tribunale del lavoro britannico.

Di segno opposto la lettura dei vertici aziendali. Jennifer Kolbe, responsabile della divisione publishing dello studio celebre per la saga di Grand Theft Auto, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti dal team con il lancio del sesto capitolo della serie, interpretando l'esito della votazione come una conferma della solidità della cultura aziendale e della preferenza dei dipendenti per un dialogo diretto e privo di intermediazioni sindacali.