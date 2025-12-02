Nuova Megaevoluzione "Z": MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione - Il video

The Pokémon Company svela la nuova forma potenziata di Lucario con dinamiche di lotta inedite. Disponibile anche una missione secondaria extra che consente la cattura del Pokémon leggendario Mewtwo
The Pokémon Company ha annunciato oggi la scoperta di MegaLucario Z, una nuova forma che apparirà nell'espansione Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione. Questa rivelazione consolida la linea evolutiva dei Pokémon megaevoluti Z, caratterizzati da un notevole aumento di potere che li classifica oltre le megaevoluzioni standard. MegaLucario Z si distingue per la lunga pelliccia intorno al collo e alla vita e una coda biforcuta, che, sebbene ne celino i movimenti rapidi, possono aiutare a disorientare gli avversari. Parti del corpo, come gli stinchi e il dorso delle mani, si sono indurite grazie all'energia d'acciaio, consentendo al Pokémon di sferrare colpi potenziati.
Il nuovo Pokémon, classificato come Pokémon Aura di Tipo Lotta/Acciaio, presenta dinamiche di combattimento che privilegiano l'attacco rapido a scapito della resistenza. I Pokémon megaevoluti Z, infatti: "Impiegano meno tempo per sferrare le proprie mosse, ma consumano l'energia mega molto più rapidamente; questo li rende inadatti a lottare per periodi prolungati di tempo, ma una buona opzione quando si vuole concludere uno scontro il prima possibile." MegaLucario Z ha un'altezza di 1,3 m e un peso di 49,4 kg.
La sua forma base, MegaLucario, comparirà invece nel gioco Leggende Pokémon: Z-A. Un video di approfondimento sulle ultime informazioni relative all'espansione è disponibile sul canale YouTube Pokémon ufficiale:
Contestualmente all'annuncio della nuova megaevoluzione, è stata resa disponibile una missione secondaria extra in Leggende Pokémon: Z-A. A partire da oggi, gli Allenatori possono ricevere la Mewtwoite X e la Mewtwoite Y (le Megapietre necessarie per MegaMewtwo) tramite la funzione Dono Segreto nelle versioni Leggende Pokémon: Z-A e Leggende Pokémon: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition. Una volta acquisite, le Megapietre attiveranno la missione extra di Mewtwo. Stando a quanto afferma l'azienda:"A quanto pare, se i giocatori visitano il Caffè Elisio e scendono a esplorare le aree più nascoste dei Laboratori Elisio, alcuni sistemi reagiranno alla presenza delle Megapietre e si riattiveranno."
Il completamento di questa missione permetterà ai giocatori di aggiungere il Pokémon leggendario Mewtwo alla propria squadra.I contenuti scaricabili Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione saranno disponibili dal 10 dicembre 2025 su console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch.