Nuova versione di Chrome per PC con Snapdragon

Qualcomm Technologies e Google hanno unito le forze per lanciare una versione di Chrome ottimizzata per i dispositivi dotati di tecnologia Snapdragon. Questa versione speciale del browser più utilizzato al mondo è disponibile da oggi, anticipando l'arrivo dei PC basati sulla piattaforma Snapdragon X Elite, attesi per la metà del 2024. Il nuovo Chrome promette non solo di elevare le prestazioni e l'efficienza energetica sui dispositivi ARM compatibili ma si arricchisce anche di funzionalità all'avanguardia, inclusi esperimenti di intelligenza artificiale generativa. Queste innovazioni sono il risultato dell'impegno di Google nel rendere Chrome un browser veloce, sicuro e semplice da utilizzare sia su desktop che su mobile.

Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President di Google, ha sottolineato l'importanza della partnership con Qualcomm Technologies nel portare l'esperienza di navigazione di Chrome a un numero sempre maggiore di utenti, migliorando significativamente l'esperienza web sui PC ARM. La collaborazione tra Google e Qualcomm non è una novità, essendo radicata fin dal lancio del primo telefono Android nel 2008. I due colossi hanno lavorato insieme su diversi fronti, dai dispositivi indossabili ai più recenti progetti XR, riaffermando il loro legame a gennaio con l'obiettivo di spingere ulteriormente l'innovazione tecnologica.

Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm Inc., ha commentato l'importanza di questa partnership nel contesto dell'evoluzione dell'industria dei PC. Con l'avvento dell'era dei PC AI, la nuova versione di Chrome per dispositivi Snapdragon X Elite si pone come elemento chiave, sfruttando la potenza e l'efficienza di Snapdragon per offrire un'esperienza web senza precedenti. I test preliminari effettuati con dispositivi basati su Snapdragon X Elite hanno già mostrato miglioramenti significativi nelle prestazioni, segnando un importante passo avanti nel benchmark Speedometer 2.0. Questo non solo attesta le capacità superiori del nuovo Chrome ma anche pone le basi per una rivoluzione nell'uso dei PC Windows, promettendo un futuro in cui la velocità, la sicurezza e l'usabilità saranno portate a nuovi livelli di eccellenza. Chrome per Windows on Snapdragon è già disponibile per il download.