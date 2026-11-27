Dal 5 ottobre 2026 il Centro Allerta Tsunami (CAT) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), operante come Tsunami Service Provider (TSP) per il Mar Mediterraneo, impiega il sistema Probabilistic Tsunami Forecasting (PTF) per stimare rapidamente l'intensità delle onde generate dai terremoti e misurare le incertezze legate alle previsioni. Subito dopo un sisma forte in mare o vicino alla costa, il metodo combina i primi dati sismici disponibili con le conoscenze sismotettoniche pregresse dell'area per calcolare la probabilità che l'intensità dello tsunami superi determinate soglie in punti prestabiliti lungo le coste mediterranee, superando i limiti della precedente matrice decisionale; anziché restituire un singolo valore, la quantificazione dell'incertezza offre ai centri di allerta una valutazione probabilistica del possibile impatto utile a supportare le decisioni operative.

Il sistema è stato messo a punto dall'INGV con il finanziamento del Dipartimento della Protezione Civile (DPC) nell'ambito dell'accordo DPC-INGV, mentre l'adattamento in ambiente High Performance Computing (HPC) è avvenuto tramite progetti di ricerca europei quali ChEESE, Eflows4HPC e DT-GEO, coordinati dal Barcelona Supercomputing Center (BSC) e dal Consiglio Superiore della Ricerca Scientifica spagnolo (CSIC), con il concorso di CINECA, dell'Istituto Geotecnico Norvegese (NGI) e del Dipartimento di Matematica Applicata dell'Università di Malaga, che ha sviluppato il codice numerico su GPU per la simulazione delle onde. Il progetto ha inoltre ricevuto l'HPCwire Readers' Choice Award nella categoria Best Use of HPC-AI in Response to Societal Plight, assegnato dalla testata internazionale dedicata al supercalcolo durante la Supercomputing Conference 2026 (SC26) a Chicago, negli Stati Uniti, ed è già oggetto di valutazione da parte di altri Tsunami Service Provider internazionali per un eventuale impiego nei rispettivi sistemi di allerta.

Il coordinatore del Centro Allerta Tsunami dell'INGV Stefano Lorito ha affermato: “Vedere il PTF passare da un concetto di ricerca a uno strumento che potrebbe contribuire a salvare vite umane è esattamente il motivo per cui svolgiamo questo lavoro”, mentre Manuela Volpe, tra le ideatrici del PTF presso l'INGV, ha aggiunto: “L'integrazione dell'HPC nel PTF e la futura transizione verso il mondo dell'intelligenza artificiale sono fondamentali per migliorare l'accuratezza del metodo e rendere possibile e sostenibile il suo utilizzo su scala globale”.