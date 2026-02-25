circle x black
Cerca nel sito
 

Piano triennale Ricerca, decreto MUR e Nuovo Fondo Unico

sponsor

Il Ministero dell'Università firma il decreto per il Piano Triennale della Ricerca. Le dichiarazioni del Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) Fabio Florindo.

Piano triennale Ricerca, decreto MUR e Nuovo Fondo Unico
25 febbraio 2026 | 09.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha formalizzato il decreto per il Piano triennale della ricerca, introducendo un Fondo per la Programmazione che mira a stabilizzare il settore scientifico nazionale. La riforma punta a superare la frammentazione storica dei finanziamenti, accorpando le principali linee di spesa in un unico strumento per garantire trasparenza e una visione operativa di lungo respiro. Questo passaggio è considerato fondamentale per sostenere sia la ricerca di base sia quella applicata, assicurando al contempo la manutenzione e il potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca nazionali.

Il Presidente dell'INGV, Fabio Florindo, ha accolto con favore il provvedimento, sottolineando l'importanza di una governance basata sulla certezza delle risorse per la competitività internazionale dell'Italia. Di seguito si riporta la dichiarazione integrale rilasciata in merito alla firma del decreto:

"La creazione del nuovo Fondo per la Programmazione della Ricerca, fortemente voluto dal MUR e dalla Ministra Bernini, rappresenta un segnale chiaro del rinnovato impegno del Paese nei confronti di un settore strategico per lo sviluppo e la competitività dell'Italia. Dopo anni in cui la ricerca ha sofferto di discontinuità e frammentazione, l'introduzione di una programmazione triennale certa e di un fondo unico contribuisce a garantire maggiore stabilità, trasparenza e visione di lungo periodo.

La scelta di riunificare in un unico strumento le principali linee di finanziamento ministeriali rafforza l'efficacia degli interventi, sostenendo in modo strutturato sia la ricerca di base sia quella applicata, oltre alla gestione e al consolidamento delle grandi infrastrutture di ricerca nazionali. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia accoglie con favore questa riforma e ribadisce il valore strategico delle Scienze della Terra per il nostro Paese: un ambito che, attraverso l'eccellenza scientifica, il trasferimento tecnologico e le ricadute sul sistema produttivo, contribuisce in modo concreto alla sicurezza, al benessere dei cittadini e alla competitività internazionale dell'Italia".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ingv fabio florindo piano triennale ricerca MUR
Vedi anche
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Scibetta: "Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio"
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza