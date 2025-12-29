Pikmin in arrivo su Switch 2 con una Deluxe inaspettata

Il database del Pan European Game Information ha recentemente registrato una nuova classificazione per Pikmin 3 Deluxe, indicando esplicitamente la compatibilità con Nintendo Switch 2. Sebbene la casa di Kyoto non abbia ancora ufficializzato i piani per il debutto della serie sulla sua nuova piattaforma hardware, l'apparizione del titolo nei registri dell'ente europeo rappresenta spesso un segnale inequivocabile di un annuncio imminente. La manovra suggerisce che Nintendo stia preparando il terreno per trasportare i suoi franchise più amati sul nuovo sistema, possibilmente attraverso edizioni migliorate o aggiornamenti mirati a sfruttare la maggiore potenza di calcolo disponibile.

Pikmin 3 è nato come uno dei titoli di punta per Wii U prima di approdare su Switch il 30 ottobre 2020 in una versione arricchita. Il passaggio sulla console ibrida aveva introdotto nuovi contenuti narrativi incentrati su Olimar e Louie, oltre a diverse ottimizzazioni per la modalità cooperativa e impostazioni di difficoltà pensate per rendere l'esperienza più accessibile ai neofiti. Nonostante il successo del capitolo, Nintendo è rimasta finora cauta riguardo ai miglioramenti specifici per la nuova generazione, mantenendo l'attenzione dei fan alta ma priva di conferme tecniche precise.

La notizia giunge in un momento di particolare fermento per il brand, considerando che Pikmin 4 ha ricevuto proprio di recente un corposo aggiornamento gratuito. Quest'ultimo ha introdotto nuovi elementi estetici derivati da Pikmin Bloom e funzionalità aggiuntive come la telecamera di gioco e nuove opzioni di personalizzazione della difficoltà. Tuttavia, l'assenza di potenziamenti tecnici specifici per Switch 2 nell'ultimo capitolo della serie rende la mossa su Pikmin 3 Deluxe ancora più interessante, lasciando ipotizzare che Nintendo possa optare per una strategia di rilancio individuale dei singoli episodi piuttosto che per un aggiornamento massivo dell'intero catalogo.